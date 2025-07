Mann schläft in Tempel ein: Als plötzlich die Polizei vor ihm steht, kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Noamundi (Indien) - Auf diesen "Wecker" hätte er sicher gern verzichtet: In Indien ist ein Krimineller während seines eigenen Vergehens eingeschlafen. Geweckt wurde er letztendlich von der Polizei, die ihm zum Frühstück direkt die Handschellen umlegte.

Ein Krimineller ist in Indien während seines Einbruchs eingeschlafen. © Bildmontage/Screenshot/X/@medineshsharma

Der Mann, der laut News18 den Namen Veer Nayak trägt, war in der Nacht zum Dienstag in den Tempel der Göttin Kali in Noamundi im indischen Bundesstaat Jharkhand eingebrochen.

Nachdem er über die Tempelmauern geklettert war und das Schloss des Heiligtums aufgebrochen hatte, bediente sich Nayak an den Wertgegenständen im Inneren. Er stopfte sich unter anderem Schmuck, die Krone der Göttin, eine Glocke und Opfergaben in die Tasche.

Als er anschließend mitsamt der Beute die Flucht ergreifen wollte, rächte sich der vergangene Abend, an dem er mit Freunden Alkohol konsumiert hatte. Aufgrund seines hohen Pegels überkam ihn plötzlich eine derart heftige Müdigkeit, dass er noch im Tempel einschlief.

Am folgenden Morgen wurde er dann von schockierten Einheimischen und dem Tempelpriester entdeckt, als sie zum Gebet ins Heiligtum kamen. Nayak lag beinahe komatös vor dem Altar und war von seinem Diebesgut umringt.