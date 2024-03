Hut ab: Knuffiger Knirps zeigt allen, wie man sich im Supermarkt benimmt

USA - An ihm können sich viele ein Scheibchen abschneiden! Ein gerade einmal einjähriger Junge macht mit seiner aufgeschlossenen und höflichen Art in den sozialen Medien die Runde. Dabei ist sein Erfolgsrezept kinderleicht.

Der kleine Azai Thompson (1) hat früh gelernt, wie sich anständige Menschen in der Öffentlichkeit benehmen. © Screenshot/TikTok/mia.ariannaa

In einer Zeit, in der es an einem höflichen Umgangston an allen Ecken und Enden mangelt, beweist ausgerechnet ein Kleinkind Stärke - und geht mit gutem Beispiel voran.

Der Ort der fast schon ungewohnten Freundlichkeit befindet sich in einem nicht näher bekannten Supermarkt irgendwo in den USA, wo der erst wenige Monate alte Azai Thompson mit einer simplen Methode Millionen zur Rührung bringt.

Im Beisein seiner Mutter Tamia White tut der aufgeweckte Junge mit der goldigen grünen Bommelmütze das, was man sich wohl von seinen Mitmenschen wünschen würde - aber leider viel zu selten zu hören bekommt: Er grüßt seine Umgebung mit einem coolen "Hi".

Dabei schleicht sich das Kind an alle, die an ihm vorbeilaufen, heran, und umarmt sie zunächst, ehe er zur verbalen "Attacke" bläst und einen Gruß ausspricht.