"Ich sehe aus wie MegaMind" - TikToker überrascht mit drastischer Nebenwirkung nach OP!

Großbritannien - Ein Mann sorgte in den letzten Tagen für Aufsehen, nachdem seine Haartransplantation eine unerwartete Nebenwirkung hatte!

Der Kopf von Kanah Flex schwoll nach einer Haartransplantation stark an. © Screenshot/TikTok/kanahflextv

Der Content-Creator und Choreograf Kanah Flex aus der englischen Hauptstadt London hatte sich kürzlich einer Haartransplantation unterzogen.

Wie die New York Post nun berichtete, ist der Eingriff zwar mittlerweile alltäglich, doch er kommt nicht ohne Risiken.

Das musste auch der TikToker selbst am eigenen Leib erfahren, als sein Kopf nach dem Eingriff drastisch anschwoll. Er verglich sich sogar mit der Comic-Figur MegaMind.

Die OP dauerte insgesamt vier Stunden, und ein Stirnband wurde ihm zur Linderung der Schwellung angelegt – jedoch mit eher geringem Erfolg.

"Verdammt, sieh dir meinen Kopf an! Ich sehe aus wie Thaddäus. (...) Was ist passiert?", sagte Kanah in einem Clip.