"Ich verspreche, dass...": Bräutigam blamiert sich mit Gaga-Ehegelübde

Nach einer kurzen, unangenehmen Pause ergänze der Bräutigam noch: "Das ist alles, was ich habe. Ich habe nichts aufgeschrieben."

Diese kurze Szene von einer Hochzeit in Smithfield in den USA geht auf TikTok viral. Geteilt hat sie der Hochzeitsfilmer Samuel Foree. Fast zehn Millionen Aufrufe hat der Clip von Bräutigam Cody und Braut Kaitlin.

Was das ganze noch schlimmer macht? Wie ein längerer Mitschnitt der Feier auf der Instagram-Seite des Videografen zeigt, hatte die Braut zuvor eine emotionale Ansprache gehalten.

In dieser gesteht sie mit rührenden Worten ihre Liebe: "Seit wir uns das erste Mal in der Highschool sahen, haben wir eine besondere Verbindung, die unbeschreiblich ist. Seitdem hast du mich abgelenkt, gefesselt und herausgefordert, wie es noch nie jemand getan hat."

Auf diese süßen Worte hatte ihr Mann nur eine Antwort: "I promise to smack that ass every chance I get. Booyah!" (auf Deutsch: Ich verspreche, dass ich dir bei jeder Gelegenheit auf den Arsch haue.)