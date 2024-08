Frau bekommt einzelnes Erste-Klasse-Upgrade: Reaktion ihres Mannes bringt alle zum Lachen

Raleigh (North Carolina) - Wie gemein! Nur weil Dominique Parrish (38) sich als Familienreise-Influencerin in Szene setzt, konnte sie kürzlich ein Erste-Klasse-Upgrade auf ihrem Flug von North Carolina nach Panama ergattern. Das Nachsehen hatte ihr Gatte, der es sich in der Economy-Class "gemütlich" machen durfte. Parrish setzte dem Ganzen noch die Krone auf, indem sie ihren Liebsten durch einen Vorhangspalt filmte - mittlerweile lachen Millionen TikTok-User über seine Reaktion.

Dominique Parrish macht es sich in der ersten Klasse mit hochwertigem Essen gemütlich, während ihr Mann in der Holzklasse nur einen Blick in ihren Bereich erhaschen kann. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/welltraveledchild

Oh nein, das passt dem US-Amerikaner überhaupt nicht. In dem viralen Video (siehe unten) schaut er zunächst etwas zerknirscht in die Kamera seiner Frau, dann dämmert ihm, dass er gerade vorgeführt wird - und "tötet" sie mit einem hasserfüllten Blick.

Doch während er sich schwarz ärgert, während seine Frau Sekt schlürft, können sich alle anderen köstlich über den "Zurückgelassenen" amüsieren.

Denn neben 2,7 Millionen Klicks hat Parrish mit ihrem Video inzwischen mehr als 180.000 Likes sowie unzählige Tränen lachende Emojis kassiert. Das dürfte ihrem Göttergatten gleich doppelt weh tun.

Doch so einfach, wie es in dem kuriosen Video aussieht, war es in Wirklichkeit nicht. So hat Newsweek inzwischen die ganze Wahrheit erfahren.