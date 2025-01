Frau sucht nach Tod ihrer Mutter überall Erinnerungen: Auf Amazon zerfließt ihr Herz

Irland - Im April des Jahres 2024 war es vorbei - für immer. Emily Anne Small und ihre Schwester Maria verloren in jenem Monat ihre Mutter Alison. Kurz darauf begann die Studentin aus Irland, nach Erinnerungen zu suchen, da ihre eigenen immer mehr verblassten. Schließlich stieß Small auf das Amazon-Konto der Verstorbenen. Was sie dort entdeckte, ließ ihr Herz zerfließen.

Emily Anne Small als Kind auf einem Foto mit ihrer Mutter Alison. © TikTok/Screenshot/emilyannesmall

Bücher, CDs, Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke aus ihrer Kindheit kamen zum Vorschein. Dadurch konnte sich Small wieder an viele vergessene Momente erinnern.

"Als sie Anfang des Jahres starb, fiel es mir schwer, mich an Einzelheiten unserer Kindheitserinnerungen zu erinnern, denn sie war nicht mehr da, um mit mir darüber zu sprechen", sagte Small dem News-Magazin.

Sie und ihre Schwester würden sich gerne an ihre Mutter erinnern und viel über sie sprechen. Das sei ihre Art, mit der Trauer umzugehen, so Small. In einem TikTok-Video verarbeitete die junge Frau ihre Trauer und den Moment, in dem sie das Amazon-Konto durchsuchte, zusätzlich.

Sie schloss mit den Worten: "Wenn ich eine neue Erinnerung entdecke, fühle ich mich meiner Mutter verbundener und kann mich auf den Spaß konzentrieren, den wir hatten."