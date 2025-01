Ironie pur: Frau mit 'Kein Drogenbeutel'-Tasche erwischt – Voller Drogen!

Brevard County (USA) - In dem sonnigen US-Bundesstaat wurde eine Frau verhaftet, nachdem man bei ihr Drogen gefunden hatte. Das Kuriose: Die Drogen waren in einem Beutel mit der Aufschrift "Definitiv kein Beutel voller Drogen" gelagert.

Die Frau wurde mit Drogen und Drogenzubehör verhaftet. © Screenshot/Facebook/Brevard County Sheriffs Office

Die 31-jährige Teryn Acri wurde mit mehreren Taschen gefüllt mit Methamphetamin – auch als Crystal Meth bekannt – und verschiedenen Drogenutensilien von der Polizei festgenommen, wie das Büro des Sheriffs in Brevard County bei Facebook mitteilte.

Am vergangenen Samstag hatten Beamte bei einer Verkehrskontrolle ein Auto kontrolliert, in dem sie Beifahrerin war. Dabei hatte man bei der Frau aus Florida die Drogen inklusive Zubehör gefunden, welche sich in kleinen Beuteln befanden. Ziemlich ironisch stand auf einer Tasche: "Definitiv kein Beutel voller Drogen".

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos konnten außerdem Meth, Spritzen und digitale Waagen sowie weiteres Drogenequipment sichergestellt werden.