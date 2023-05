Irres Video! Fußgänger hat am Zebrastreifen die Ruhe weg, das rettet ihm sein Leben

Wrocław (Polen) - In Deutschland ist das schon lange klar: Am Zebrastreifen hat der Fußgänger gegenüber einem Autofahrer Vorrang. In Polen ist diese Regel innerhalb der aktuellen Straßenverkehrsordnung neu - und ein junger Mann vertraute dem Ganzen offenbar noch nicht so recht. Das rettete ihm möglicherweise sein Leben.