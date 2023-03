Junge schläft 3 Jahre lang freiwillig in einem Zelt: Das ist der Grund!

Devon - Ganze drei Jahre aus freien Stücken in einem kleinen Zelt übernachten, obwohl das eigene Bett nicht weit entfernt ist, würde wohl nicht jeder freiwillig machen. Der britische Draußen-Schläfer Max Woosey (13) wollte das allnächtliche Unterfangen im Garten des Familiengrundstücks in Devon (England) jedoch unbedingt durchziehen – in Gedenken an seinen verstorbenen Freund!