Junggesellenabschied eskaliert im Flugzeug: Mann wacht in Gepäckablage auf

Auf britischen "stag dos" kann es schon mal ordentlich zur Sache gehen! Auf den hierzulande als Bachelor-Party oder Junggesellenabschied bekannten Feten, bei denen ein angehender Ehemann es mit seinen besten Kumpels kurz vor der Hochzeit noch einmal so richtig krachen lässt, wird sich in der Regel flüssig ernährt - erst recht, wenn Briten involviert sind!

Das beweist derzeit wieder einmal ein Video, das auf TikTok die Runde macht. Darin ist zu sehen, wie ein in kompletter Arsenal-London-Montur gekleideter, augenscheinlich verschlafener (und/oder betrunkener) Mann aus der Handgepäckablage in einem offenbar soeben gelandeten Flugzeug geholt wird.

"In der einen Minute bist du in einem Club auf Ibiza ... In der anderen wachst du in einer Ryanair-Gepäckablage auf", ist über das Video geschrieben. Auch, wie der Mann in die Ablage gelangt war, wurde erklärt.

"40 Typen im hinteren Teil des Flugzeugs hatten SPASS … Sie schoben ihren Kumpel hinein, als das Flugzeug landete", berichtete die Person, die das Ganze gefilmt hatte.