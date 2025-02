27.02.2025 17:10 952 Kartoffel wird zum Geschoss und verletzt zwei Jugendliche

Ein Fenster einer Jugendherberge in Scharbeutz wird durch eine Kartoffel zerstört. Eine junge Frau muss daraufhin in ein Krankenhaus. Was ist genau passiert?

Von Felix Müschen Scharbeutz - Eine Kartoffel hat das Fenster einer Jugendherberge in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) durchschlagen. Die Kartoffel hatte eine Scheibe durchschlagen. Zwei Jugendliche wurden durch Glassplitter verletzt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Zwei 17-jährige Frauen wurden durch Glassplitter leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Eine der Jugendlichen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Kartoffel mit einem Schussapparat von außen durch das Fenster geschossen. Zeugen hätten dabei zwei tatverdächtige 18-Jährige beobachtet, hieß es. In der Nähe der Herberge fanden die Beamten einen Feuerlöscher und eine Vorrichtung, mit der die Kartoffel voraussichtlich abgeschossen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen gegeben können, sind gebeten, sich bei der Polizeistation in Scharbeutz zu melden.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa