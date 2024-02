Katholischer Priester dealt mit Viagra! Razzia in Wohnung

In Spanien wurde ein katholischer Priester wegen des Handels mit Viagra festgenommen. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Zusammen mit dem Geistlichen sei in Don Benito in der Provinz Badajoz im Westen des Landes ein weiterer Mann in Polizeigewahrsam genommen worden, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Beim zweiten Mann handele es sich um den mutmaßlichen Lebens- und "Geschäftspartner" des Priesters, hieß es. Viagra und andere Potenzmittel sind in Spanien, ebenso wie in Deutschland, verschreibungspflichtig und nur mit Rezept legal erhältlich.



Bei Durchsuchungen der Pfarrei und der Wohnung der beiden Männer seien große Mengen des verschreibungspflichtigen Medikaments sowie andere starke Potenzmittel sichergestellt worden.

Bei der Polizei-Operation seien am Montag auch andere Lokalitäten in Don Benito und in der näheren Umgebung der Gemeinde durchsucht worden.

Die Ermittlungen seien am Dienstag noch im Gange gewesen, weitere Festnahmen würden nicht ausgeschlossen, hieß es.