Kinder überfallen Bank, das jüngste ist erst elf!

Houston (USA) - Eine Gruppe von Kindern im Alter von elf, zwölf und 16 Jahren wurde verhaftet. Nach Angaben der Polizei Houston im US-Bundesstaat Texas soll das Trio zuvor im Stadtviertel Greenspoint eine Bank ausgeraubt haben. Die drei Verdächtigen befinden sich nach Angaben der Ermittler derzeit in Untersuchungshaft.

Die drei Verdächtigen eines Banküberfalls, die vom FBI als "kleine Strolche" bezeichnet werden, befinden sich derzeit in U-Haft. © Screenshot X/FBI Houston

Dieser Fall sorgte für Schlagzeilen, seit das FBI Houston in den sozialen Medien mitteilte, dass die Teenager wegen eines angeblichen Raubüberfalls gesucht würden.

Bei X (vormals Twitter) bezeichnete das FBI die Jungs als "little rascals", also "kleine Strolche" und nahm damit Bezug auf eine beliebte, gleichnamige US-Kurzfilmserie, die zwischen 1922 und 1944 produziert wurde und in der es um die Abenteuer einer Gruppe von Kindern geht.

Zunächst hieß es, dass die Kids offenbar zwischen 14 und 18 Jahre alt seien. Später wurden die Zahlen nach unten korrigiert, berichtet ABC13.

"Das Alter der beiden jüngeren ist ungewöhnlich für einen Banküberfall", sagte ein pensionierter Jugendrichter am Bezirksgericht Houston. Es sei das erste Mal, dass er von so etwas höre.

Den Angaben zufolge übergaben die drei Kinder einem Kassierer einen Drohbrief. Es wurde angenommen, dass sie bewaffnet waren, obwohl sie keine Waffe vorzeigten. Anschließend sollen sie mit einem unbekannten Bargeldbetrag abgehauen sein.