Kinderlos trotz regelmäßigem Sex: Paar begeht jahrelang gravierenden Fehler
Guizhou (China) - Ein junges chinesisches Ehepaar (er 26, sie 24) versuchte über Jahre, ein Kind zu bekommen - trotz regelmäßigem Geschlechtsverkehr blieb der Nachwuchs aus. Eine Ärztin machte eine überraschende Entdeckung.
Wie Daily Star berichtet, suchte das Paar ärztlichen Rat bei einer Gynäkologin, da es nicht verstand, warum einfach keine Schwangerschaft eintrat.
Bei der Untersuchung stellte die Ärztin überrascht fest, dass die Frau sogar noch Jungfrau war.
Über Jahre hinweg hatten die beiden offenbar Analverkehr statt Vaginalverkehr gehabt.
24-Jährige wurde wenige Monate später schwanger
Die Frau soll zwar durchaus mal erwähnt haben, dass Sex für sie "manchmal schmerzhaft" sei, doch niemand stellte dazu weitere Nachfragen.
Die Gynäkologin klärte das Paar anschließend umfassend auf und gab beiden entsprechendes Informationsmaterial sowie eine Anleitung mit.
Mit Erfolg! Nur wenige Monate später wurde die 24-Jährige tatsächlich schwanger.
Aus Dankbarkeit brachte das glückliche Paar demnach dem Krankenhaus, in dem die mittlerweile pensionierte Ärztin gearbeitet hatte, ein ungewöhnliches Geschenk: 100 Eier und ein lebendes Huhn.
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