Kinderlos trotz regelmäßigem Sex: Paar begeht jahrelang gravierenden Fehler

Guizhou (China) - Ein junges chinesisches Ehepaar (er 26, sie 24) versuchte über Jahre, ein Kind zu bekommen - trotz regelmäßigem Geschlechtsverkehr blieb der Nachwuchs aus. Eine Ärztin machte eine überraschende Entdeckung.

Statt Vaginalsex hatte das Paar jahrelang ausschließlich Analsex. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

Wie Daily Star berichtet, suchte das Paar ärztlichen Rat bei einer Gynäkologin, da es nicht verstand, warum einfach keine Schwangerschaft eintrat.

Bei der Untersuchung stellte die Ärztin überrascht fest, dass die Frau sogar noch Jungfrau war.

Über Jahre hinweg hatten die beiden offenbar Analverkehr statt Vaginalverkehr gehabt.