Kleiner Junge langweilt sich auf Hochzeit seiner Eltern: Was er dann tut, bringt so viele zum Lachen

Mexiko - Wie langweilig! Ein kleiner Junge aus Mexiko war so gar nicht begeistert, als sich seine Eltern vergangenen Monat das Ja-Wort gaben. Für den süßen Fratz muss die Zeremonie eine Ewigkeit gedauert haben. Trotz seiner geringen Lebenserfahrung wusste sich das Kind zu helfen. Inzwischen lachen deutlich mehr als 20 Millionen TikTok-User über die frechen Ideen des Kleinen.

Dieser kleine Junge hatte keine Lust auf die Hochzeit seiner Eltern. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/maria_guad11

Ende August gingen gleich mehrere Videos der Hochzeit viral (siehe unten). Aufgenommen hatte diese Lupita López, die in den Kommentaren angibt, die Tante des Jungen zu sein.

Im ersten Video sieht man den Frechdachs entspannt zwischen den Hochzeitsgästen umherschlendern. Dann folgen mehrere Fotos, die den Jungen auf dem Schleier der Braut zeigen.

Dort hat er es sich richtig gemütlich gemacht, hält ein Nickerchen. Schließlich kommt eine junge Frau, die den Mini-Störenfried vom Hochzeitskleid ziehen will. Doch der Kleine wehrt sich, will seinen Schlafplatz nicht einfach so aufgeben.

Rund 3,5 Millionen Klicks bekam dieses erste Werk. Das Glanzstück mit derzeit gut 23,8 Millionen Klicks folgte ein paar Tage später auf TikTok.