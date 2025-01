Vierjähriger hat außergewöhnliches Talent! Bei diesem Jungen bleibt keine Kinnlade oben

Das Video wurde innerhalb von zweieinhalb Wochen schon unglaubliche 35,4 Millionen Mal angesehen! 5,3 Millionen User ließen ein Like da, fast 12.000 kommentierten den Clip.

Für das kleine "Genie" ein Klacks! Mühelos erkennt er elf Familienmitglieder in Folge ohne Probleme. Insgesamt kann er die Stimmen von 14 von 15 Personen richtig zuordnen.

In dem Clip soll sich das niedliche Kind einer schwierigen Challenge stellen: Mit dem Rücken zu seinen Verwandten gedreht, muss Joseph versuchen, diese nur anhand weniger Worte zu erkennen.

Dabei sei die Challenge wirklich schwerer, als man glauben könnte, bekräftigte die stolze Mama nun im Gespräch mit People. Denn nach Josephs Leistung stellten sich auch andere Familienmitglieder der Herausforderung - doch niemand schnitt so gut ab wie der Vierjährige! Auch seien in dem Video Personen zu sehen, die der Junge noch gar nicht so lange kenne.

"Ich sage das nicht einmal, weil er mein Sohn ist. Ich möchte nicht voreingenommen sein. Ich bin nicht einmal so brillant", führte Alyssa aus. "Ich glaube, er hat ein fotografisches Gedächtnis. Er könnte sich einmal ein Lied anhören und den Text vortragen. Er sieht sich einen Film an und rezitiert dir den ganzen Film."

Mit der beeindruckenden Leistung ihres Sohnes kam auch der Erfolg auf TikTok: "Ich bin von 3500 auf fast 90.000 Follower gestiegen", so Alyssa. Mittlerweile sind es sogar noch 5000 mehr. Für sie steht fest, dass sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann weiterhin Videos hochladen will, denn: "Er wäre wahrscheinlich am Boden zerstört, wenn wir jemals damit aufhören würden."