Kleinkrimineller muss mit dem Hubschrauber in den Knast geflogen werden

Feldkirch - Ein deutscher Kleinkrimineller musste in Österreich mit dem Hubschrauber in den Knast geflogen werden. Das Abenteuer wurde aufgrund kurioser Regularien notwendig.

Der 64-jährige Tatverdächtige wurde erwischt, wie er am gestrigen Dienstag kurz vor 15 Uhr ein Hotel in Hirschegg durch den Hintereingang betrat und das Chef-Büro aufsuchte, wie die Polizei im Bundesland Vorarlberg mitteilte. Dort nahm sich der Dieb 435 Euro aus einer Handkasse, die auf dem Schreibtisch stand.

"Festgenommene deutsche Staatsangehörige dürfen keinesfalls von österreichischen Behörden über deutsches Staatsgebiet transportiert werden", erklärten die Polizisten in einer Mitteilung.

Weil es in der Alpenlage keine Verbindung zwischen den Orten gibt, die nicht durch Deutschland führt, war die einzige Lösung der Transport per Hubschrauber. Am heutigen Mittwoch wurde der Vorbestrafte an die Justizanstalt in Feldkirch überstellt.