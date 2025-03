Frau filmt erste Kletterversuche: Was dann passiert, verändert ihr Leben für immer

Im Video folgt ein Schnitt, der die beiden Kletter-Fans in der freien Natur bei einer innigen Umarmung zeigt - der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.

Schließlich kommt ein junger Mann zu ihr, der sie fragt, ob alles in Ordnung sei. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte Chase in diesem Moment das Kennenlernen mit der Liebe ihres Lebens festgehalten.

In einem TikTok-Video präsentierte sie vergangene Woche den entscheidenden Wendepunkt. "Drei, zwei, eins", heißt es darin. Dann fällt die Boulderin auf den weichen Boden ihrer Trainingshalle.

Lance Naude (28) erkundigte sich bei Bridey Chase, ob nach ihrem Sturz alles in Ordnung sei. Monate später sind sie ein Liebespaar. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/brideychase

"Ich hatte Lance in der Turnhalle gesehen, aber wir hatten nie die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Es klingt komisch, aber ich glaube nicht, dass ich ihn bis zu diesem Moment wirklich im Blick hatte, er war immer etwas unscharf", gab die Londonerin gegenüber dem US-Magazin zu.

Seine Freundlichkeit sei ihr aber sofort aufgefallen. Deshalb habe sie sich schnell auf ein Date mit dem sympathischen Lance Naude (28) eingelassen.

"Wir wurden zunächst Freunde und begannen, gemeinsam in London und draußen in der Natur zu klettern. Ich glaube, man vertraut den Leuten, mit denen man klettert, sehr. Aus diesem Grund entstand eine natürliche Verbindung aus Vertrauen, Unterstützung und einfach nur Spaß", so die 30-Jährige.

Erst nach einem Kletterwettkampf habe Lance ihr gestanden, dass er sich in sie verliebt habe. "Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich. Wir lieben es, zusammen zu klettern, und es war eine große Überraschung, dieses Video zu finden und festzustellen, dass unser erstes Treffen gefilmt wurde", freut sich die Engländerin heute.