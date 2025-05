Können Blumen singen? Spaziergang auf Friedhöfen und Podcast gibt Aufschluss

Komponistin Cassis B Staudt macht Töne von Pflanzen hörbar. © Nicola Maria Hochkeppel

Bei dem Projekt "Singende Pflanzen" werden spezielle Sensoren eingesetzt, die biochemische Prozesse von Pflanzen in Töne übersetzen, wie das Bezirksamt Berlin-Lichtenberg mitteilte.

Die Klänge, die bei den "Nachhaltigkeitsspaziergängen" von den Teilnehmenden gesammelt werden, werden anschließend von der Komponistin Cassis B Staudt hörbar gemacht.

"Friedhöfe sind stille Orte und doch voller Leben. Mit der künstlerischen Übersetzung biologischer Prozesse machen wir dieses Leben auf neue Weise erfahrbar", erklärte Filiz Keküllüoğlu (Grüne), Bezirksstadträtin für Verkehr, Grünflächen, Ordnung, Umwelt und Naturschutz.

Am Donnerstag sind Cassis B Staudt und Klangkünstler "chrifin" von 10 bis 14 Uhr auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde, um Töne der Pflanzen und Stimmen der Besucher aufzunehmen.

Diese Klänge und Interviews werden in geschichtlicher Einbettung in einem Podcast verarbeitet, der am Sonntag, 13. Juli um 13 Uhr Premiere feiert.