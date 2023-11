Kollege will Film spoilern: Polizist droht mit vorgehaltener Waffe, ihn zu erschießen

Sydney (Australien) - In Australien wurde ein Polizist verurteilt, weil er eine geladene Waffe auf einen Kollegen gerichtet hatte und drohte: "Ich werde dich erschießen". Der Grund macht sprachlos.

In Australien wurde ein Polizist verurteilt, nachdem er seine Waffe auf einen anderen Polizisten gerichtet hatte und ihm dann drohte, ihn zu erschießen. (Symbolbild) © 123rf.com/thawornnurak

Dominic Gaynor (30) bekannte sich im Oktober schuldig, am 29. Mai 2022 auf einer Polizeistation in Sydney eine Schusswaffe auf einen anderen Beamten gerichtet zu haben.

Am Donnerstag sagte der betroffene Kollege, Morgan Royston, vor Gericht aus, dass er nie gedacht hätte, dass er so einer "ernsthaften" Gefahr durch einen anderen Polizisten ausgesetzt sein würde, berichtet The Sydney Morning Herald.

"Ich stand vor einer geladenen Polizeipistole und schaute in den Lauf", sagte Royston in einem sehr emotionalen Ton und hielt dann kurz inne, um sich ein Taschentuch zu nehmen. "Ich werde den überwältigenden Schock und die Angst, die ich empfand, nie vergessen", beschrieb er den Moment.



Den Schilderungen zufolge stand Dominic Gaynor am Tattag gegen 20 Uhr mit weiteren Kollegen am Empfang der Polizeistation. Die Männer unterhielten sich über den damals veröffentlichten Kinofilm "Top Gun: Maverick". Royston, der den Film am Abend zuvor gesehen hatte, meinte: "Ich verderbe euch den Spaß".

Gaynor habe daraufhin gelacht und sagte: "Mach den Film nicht kaputt, verdammt." Doch dann habe er plötzlich gedroht: "Ich werde dich erschießen" - um zu verhindern, dass Royston Details über den Film preisgibt.

Anschließend zog er seine Pistole und richtete sie mehrere Sekunden lang auf seinen Kollegen. Sein Finger soll dabei allerdings nicht am Abzug gelegen haben.