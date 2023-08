Krasser Unterschied: Darum stürzen Frauen so viel häufiger auf Treppen als Männer

USA - Es ist ein verwunderliches Phänomen: Schon vor einigen Jahren wurde durch wissenschaftliche Analysen von Patientenakten bestätigt, dass Frauen - vor allem in ihren 20ern - deutlich häufiger auf der Treppe stürzen als Männer. Doch wer nun denkt, Frauen hätten einfach einen schlechteren Gleichgewichtssinn, der liegt falsch!

Die Studie fand heraus, dass Frauen sich auf Treppen öfter unterhalten als Männer. © 123RF / Primagefactory

Die Unfallstatistiken sprechen Bände: Zwar verletzen sich kleine Kinder (unter drei Jahre) und alte Senioren (über 85) am häufigsten auf Treppen, doch auch bei Frauen in ihren 20ern ist die Quote hoch.

Vor allem der Vergleich zu den Herren der Schöpfung ist krass: Eine Studie aus dem Jahr 2018 belegt, dass die Verletzungsrate bei jungen Frauen etwa 80 Prozent höher ist als bei jungen Männern! Die Gründe dafür waren vor einigen Jahren noch völlig unklar.

Doch das wollten HyeYoung Cho und Shirley Rietdyk von der Purdue University in den USA mit der Hilfe einiger Kollegen von anderen Universitäten nun ändern. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung wurden kürzlich im Wissenschaftsmagazin Plos One veröffentlicht.

Für die Studie wurden insgesamt 1470 Männer und 930 Frauen ein Semester lang dabei beobachtet, wie sie eine kurze Treppe (zwei Stufen) und eine längere Treppe (17 Stufen) auf dem Campus-Gelände benutzten.

Dabei stellten die Wissenschaftler deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern fest!