Kreisverkehr im Kreisverkehr: Wer sieht hier noch durch?

Fünf Kreisverkehre umschließen einen Kreisverkehr in der Mitte. Wer sieht da noch durch? © IMAGO / Matrix

Nicht umsonst wird dieser Knotenpunkt im südenglischen Swindon auch "Magic Roundabout" (Magischer Kreisverkehr) genannt. Und das völlig zurecht. Denn hier reicht ein Kreisverkehr allein nicht aus.

Im Prinzip befindet sich ein großer in der Mitte, der von fünf weiteren umgeben ist. Der Clou dabei: Der Verkehrsfluss im Inneren ist gegen den Uhrzeigersinn (Rechtsverkehr), in den äußeren Kreiseln allerdings mit dem Uhrzeigersinn (Linksverkehr).

Weil das alles so komplex ist, hat der Verkehrspunkt sogar eine eigene Wikipedia-Seite, wo in mehreren Sätzen erklärt wird, wie man sich durch das Wirrwarr steuert. Wer reinfährt, muss sich also erst links halten, und dann je nach Ziel weiterfahren.

Seit 1972 gibt es das gute Stück bereits und sorgt seitdem für viele verblüffende und fragende Gesichter.