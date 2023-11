Kundin schmeckt Schokolade nicht: Was sie dann tut, ist kreativ und frech zugleich!

Wie auf einem Foto des Instagram -Kanals "Notes of Germany" ersichtlich wird, hinterließ eine von ihrer Ritter Sport offensichtlich gar nicht überzeugte Kundin doch tatsächlich einen Beschwerdebrief - und sorgte damit für heitere Sprüche in den sozialen Medien .

Dann folgt eine öffentliche Schoko-Schelte! So geschehen an einem Süßwarenregal einer baden-württembergischen Filiale.

Schokolade ist des Deutschen liebstes Kind. Doch was, wenn sie plötzlich nicht mehr wie in der Werbung versprochen glücklich und zufrieden macht?

Die Kundin wollte sich ihre Lieblingssorte von Ritter Sport nicht einfach so verderben lassen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Doch wieso sollte die Halbbitter-Schokolade plötzlich ihr gewöhnliches Aroma verlieren? Oder ist die Dame in ihrer subjektiven Wahrnehmung schlicht und ergreifend übers Ziel hinausgeschossen?

Diese Fragen kann wohl nur Ritter Sport selbst beantworten und so kam es, dass sich das Unternehmen, benannt nach dessen Gründer, Alfred Ritter, tatsächlich zu einer Stellungnahme genötigt sah.

"Helga hätte sich wahrscheinlich lieber direkt bei uns melden sollen, als beim Edeka-Personal, aber so erreicht uns ihr Feedback natürlich auch und wir leiten ihre Worte an die zuständigen Kollegen weiter", fiel die Antwort des in Waldenbuch in Baden-Württemberg ansässigen Lebensmittelherstellers recht diplomatisch aus.