Kunst-Chaos im Pariser Louvre: Kölner Duo gelingt frecher Schmuggel-Coup

Paris/Köln - Im legendären Louvre in Paris haben zwei ausgefuchste und freche Kölner vor den Augen der Security für einen dicken Überraschungs-Coup gesorgt.

Ausgestattet mit doppelseitigem Klebeband, zwei schlichten Bilderrahmen und den Porträtfotos der Spitzenpolitiker hatten sich die Kumpels am Wochenende auf den Weg in die französische Hauptstadt gemacht.

In dem neuesten YouTube-Video ("Donald Trump und Friedrich Merz neben der Mona Lisa aufhängen !?") der zwei hatte sich die Aktion über eine Woche angekündigt.

Auf der Toilette des Museums holte das Duo die Porträtfotos der Politiker unter ihren Hemden hervor. © Screenshot/YouTube/Ilgar Aliyev

Innerhalb weniger Augenblicke durchlief das Duo sämtliche Personenkontrollen - die Porträts von Merz und Trump hatten sie unter ihren Hemden versteckt.

Erst auf der Toilette holten sie die neuesten Aushängeschilder des Louvre in Manier des Netflix-Hits "Lupin" heraus, marschierten zum Ausstellungsraum mit der Mona Lisa und klebten Donald Trump und Friedrich Merz per Tête-à-Tête in unmittelbare Nähe des vermutlich bekanntesten Gemäldes der Welt.

Allzu lange wollten sich die Jungs aber nicht von ihrem Werk überzeugen. In Sekundenschnelle verließen sie den Louvre, vorbei an ahnungslosen Sicherheitsleuten und der Polizei.

Gefilmt wurde das Kunst-Kuriosum übrigens von einem Kameramann - auch er kam ungeschoren davon.