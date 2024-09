Als Frau sieht, was Gäste in ihrem Airbnb gelassen haben, dreht sie sofort ein Video

Fort Worth (Texas) - Wer Fremde in den eigenen vier Wänden übernachten lässt, braucht starke Nerven. Dennoch erfreut sich Airbnb großer Beliebtheit. Vor allem den Gästen dürfte es relativ egal sein, ob sie in einer Ferien- oder Privatwohnung übernachten. Die eigentlichen Bewohner einer Airbnb-Bleibe hingegen müssen sich auf einiges gefasst machen, wie ein virales Video von Sofia Kaiser aus Forth Worth, Texas, zeigt.

Erstaunt schnappt sich Kaiser einen Karton, in dem Dutzende ungeöffnete Chips-Packungen stecken. Doch das ist noch nicht alles.

Während ihr Freund beim Anblick der Lebensmittel noch "Oh shit" sagt, läuft die Texanerin weiter zur Speisekammer. Dort wartet die nächste Überraschung.

Zunächst wirft Kaiser einen Blick in den Kühlschrank, wo sie direkt fündig wird. Zwei ungeöffnete Wodka-Flaschen liegen dort neben einer angebrochenen XXL-Pizza-Packung.

Erst stapelt Kaiser vor den Augen ihres Freundes die Wodka-Flaschen. Dann stellt sie einen großen Karton mit Chipstüten daneben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/sopapilla89k

In ihrem zweiten Kühlschrank findet die TikTokerin weiteres Essen - noch frisch in Folie eingeschweißt. "Das ist unser Mittagessen", freut sie sich, drückt die große Packung ihrem Freund in die Hand. Dazu gibt es noch einen Cowboyhut von Hooters.

2,8 Millionen User haben die Begeisterung der Airbnb-Vermieterin seit Ende August geteilt, mehr als 140.000 ein Like hinterlassen. Dabei ist Kaiser Wiederholungstäterin durch und durch.

Ihr kurioser Hit trägt nämlich den Titel: "Teil 49". Denn die junge Dame filmt schon seit geraumer Zeit, was die vielen Wochenendgäste bisher so alles in ihrer Wohnung hinterlassen haben.

"Bei so vielen Gästen, die ein- und ausfliegen, ist es ziemlich üblich, dass Dinge zurückgelassen werden. Obwohl es anfangs eine kleine Überraschung war, habe ich mich daran gewöhnt", sagte Kaiser diese Woche in einem Interview mit Newsweek.



"Wir hatten Glück mit unseren Gästen und es macht noch mehr Spaß, diese lustigen und unerwarteten Fundstücke über TikTok zu teilen", fügte sie zufrieden hinzu.