Kurioser Polizei-Einsatz: Frau steckt Arm in Plumpsklo - dann wird es richtig unangenehm

Gaylord (Michigan/USA) - Kurioser Zwischenfall beim Toilettengang. In Michigan mussten alarmierte Einsatzkräfte eine eingeklemmte Frau aus einer besonders misslichen Lage befreien.

Die Polizei musste eine Frau aus einer Notlage befreien. © Twitter/MSP Seventh District

Sie wimmerte, schrie und wollte gern ihre Apple Watch zurück.

Am Dienstag wurden die State-Trooper von Michigan zu einem Einsatz am Dixon Lake gerufen. Im Toilettenhäuschen der Bootsanlegestelle steckte eine Frau bis zum Arm in der Kloschüssel fest.

Aus eigener Kraft konnte sie sich nicht mehr befreien, machte mit lauten Rufen auf sich aufmerksam, hieß es in einer Polizei-Mitteilung.

Als die Einsatzkräfte endlich eintrafen, fing sie an zu erzählen. Sie habe ihre Apple-Watch beim Toilettengang verloren, die Uhr sei ins Plumpsklo gefallen, erklärte sie den Polizisten. Beim Herausfischen habe sie sich eingeklemmt und stecke nun fest.

Pech für die Eingeklemmte: Auf die Schnelle konnten die Trooper nichts tun. Man musste erst weitere Einsatzkräfte nebst Werkzeug aus der nahegelegenen Ortschaft Gaylord anfordern.