Kurz vor der Hochzeit! Frau ist angewidert von einem Wunsch ihres Verlobten

USA - In den USA teilte eine Frau, die anonym bleiben wollte, der Reddit-Community ihr Dilemma mit, in dem sie steckte. Ihre Sorgen betrafen ihren Verlobten.

"Das war total seltsam für mich. Ryan ist ein sehr künstlerischer Typ, also dachte ich, es ginge eher darum, wie die Fotos aussehen würden oder so ähnlich, aber ich bin fest entschlossen, Weiß zu tragen", schrieb sie.

"Ryan" sei eines Tages von der Arbeit nach Hause gekommen und habe ihr gesagt, dass er nicht glaube, dass sie an ihrem Hochzeitstag Weiß tragen sollte.

Der Beitrag der 27-Jährigen tauchte bereits im vergangenen November im "Off My Chest"-Forum von Reddit auf. Mit gebrochenem Herzen enthüllte die zukünftige Braut, dass ihr Verlobter möchte, dass sie zu ihrer Hochzeit Rot trägt.

Die betroffene Frau hatte sich bereits ein weißes Hochzeitskleid ausgesucht. (Symbolbild) © 123rf.com/margobasarab

"Ryan" sei "sehr verärgert" gewesen und "bat darum, das Kleid zu sehen, das ich ausgewählt hatte, aber ich sagte nein, weil ich wollte, dass es eine Überraschung für unseren Hochzeitstag ist", schilderte die Braut in spe die Situation weiter.

"Er hat mich gebeten, ihm zumindest zu sagen, welche Farbe es hat, und als ich Weiß meinte, hat er einen Wutanfall bekommen."

Sie konnte absolut nicht erkennen, was das Problem war: "Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das so eine große Sache war, fast jeder trägt an seinem Hochzeitstag Weiß."

Also hakte die junge Frau nach und wollte von ihrem Liebsten wissen, was los war. Er erklärte dann, dass sie zur Hochzeit ein rotes Kleid tragen sollte und verriet endlich auch den unglaublichen Grund!

"Er sagte mir, dass Bräute nur Weiß tragen, wenn sie rein sind!", fügte sie hinzu. So habe er das Gefühl, seine Braut würde die Gäste täuschen, weil sie keine Jungfrau mehr ist!

Ihre Vermutung: Während sie vor ihm schon einen langjährigen Freund in der Schule hatte, war Ryan noch Jungfrau, als sie sich trafen. Das hätte im ersten Jahr ihrer Beziehung beinahe dazu geführt, dass sie sich trennten, weil er sehr unsicher deshalb gewesen sei.