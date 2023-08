Ladendieb stopft sich 29 Schokotafeln in Spezial-Unterhose

Viel Lust auf Schokolade hatte ein Ladendieb im österreichischen Graz. (Symbolbild) © 123.rf/serezniy

Wenn ein Langfinger auf frischer Tat ertappt wird, kommen zuweilen die verrücktesten Dinge zum Vorschein.

So auch im Grazer Bezirk Mariatrost, wo die Polizei zu einem mehr als kuriosen Fall in einen dortigen Supermarkt gerufen wurde. Nach Informationen von "heute.at" soll sich am Mittwoch ein 46-jähriger rumänischstämmiger Mann, der in der Schweiz lebt, am Schokoladenregal bedient haben.

Das Problem: Der Mann ging nicht, wie es sich gehört, damit an die Kasse, sondern steckte sich sage und schreibe 29 Stück 300-Gramm-Tafeln in seine Unterhose.

29? Passen die da alle überhaupt rein? Die Antwort lautet ja! Grund hierfür war eine eigens für den Diebstahl präparierte Unterwäsche, die der Mann zur Tatzeit getragen hatte.

Der dreiste Diebstahl flog auf, weil Mitarbeiter den Mann auf frischer Tat beobachtet hatten.