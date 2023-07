Leben wie Barbie: Das Malibu-Strandhaus gibt's jetzt auf Airbnb!

Schauspielerin Margot Robbie (33) verkörpert im neuen Kinofilm "Barbie" die namensgebende Hauptfigur. Wer einmal so leben will wie sie, hat auf Airbnb die Möglichkeit dazu. © Lee Jin-Man/AP/dpa

Für alle Barbies und alle Kens war die Mitteilung von Airbnb vom vergangenen Montag wohl eine Hiobsbotschaft.

Die gesamte Einrichtung schillert in Pink, es gibt einen riesigen Pool samt Wasserrutsche, Panoramaaussicht auf den Ozean und auch sonst alles, was das Barbie-Herz begehrt.

Doch nicht nur Barbies kommen auf ihre Kosten, denn auch für Ken-Fans ist in der renovierten Bude etwas dabei. So wurde ein Teil des Hauses extra für Ken umgebaut, wodurch es nun möglich sein soll, in der Anlage auch Rollschuh zu fahren.

Und weil all das noch nicht genug ist, soll der Barbie-Spaß dabei auch vollkommen kostenlos sein, schreibt das Vermietungs-Portal.

Allerdings muss man am 17. Juli mit der Reservierung äußerst schnell sein, denn die Möglichkeit der Traum-Übernachtung besteht nur für jeweils zwei Personen am 21. und 22. Juli für jeweils eine Nacht.