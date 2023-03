Lehrer zeigt Schülern berühmtes Kunstwerk - Schulleiterin ist ihren Job los

Kunst oder Pornografie? Die Statue "David" von Michelangelo ist seit 1873 in der Galleria dell'Accademia in Florenz ausgestellt. © 123rf.com/jasony000

Hope Carrasquilla war weniger als ein Jahr Rektorin an einer Schule in Tallahassee, bevor sie am Montag gehen musste. "Es macht mich traurig, dass meine Zeit hier so enden musste", sagte sie gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal Tallahassee Democrat.

Die Frau sei zum Rücktritt gezwungen worden, nachdem sich Eltern beschwert hatten, dass im Kunstunterricht pornografische Inhalte zu sehen gewesen seien. Andernfalls hätte man sie gefeuert.

Konkret ging es darum, dass Sechstklässlern die Renaissance-Zeit nähergebracht werden sollte. Dazu lernten die Kinder etwas über Michelangelos Skulptur "David" und sein Fresco "Die Erschaffung Adams" sowie Botticellis "Die Geburt der Venus".

Für mindestens drei Elternpaare war das aber keine Kunst, sondern Pornografie! Sie beschwerten sich und erklärten, dass sie gerne vorher darüber informiert gewesen wären.

Normalerweise würden die Eltern bei sensiblen Unterrichtsinhalten vorab per Brief informiert werden, sagte Carrasquilla. Doch dieses Mal sei es zu einem Kommunikationsfehler unter anderem zwischen ihr und dem zuständigen Kunstlehrer gekommen, weshalb die Eltern vorher nicht aufgeklärt wurden.