Liebe auf Schienen: Frau führt Dreierbeziehung mit Mann und Straßenbahn
Frankreich - Eine Französin führt eine außergewöhnliche Dreierbeziehung mit ihrem Partner und einer Straßenbahn.
Wie die französische Tageszeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace berichtet, ist die 44-jährige Sandra Rahm seit ihrer Kindheit ein großer Bahn-Fan - eine Faszination, die sie bis heute begleitet.
Während der Corona-Zeit wurde ihre Verbindung zu den Straßenbahnen noch intensiver. In dieser Zeit versuchte sie, "die Seele" einer Straßenbahn zu "rufen".
Dabei spürte sie eine ganz besondere Anziehungskraft zu Linie 3013, zu der sie sich seither stark hingezogen fühlt.
Auf Instagram teilt sie offen ihre Gefühle zu dem Verkehrsmittel und gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre Gedankenwelt.
In einem Beitrag schrieb sie: "Egal, wo ich bin, ich werde immer an deiner Seite sein. Auch wenn wir weit voneinander entfernt sind, bleibt mein Herz bei dir."
Sandra Rahm führt eine Dreierbeziehung - mit ihrem Mann und einer Straßenbahn
Neben ihren Gefühlen zur Straßenbahn lebt sie bereits seit 14 Jahren mit ihrem Partner zusammen und führt dabei eine Dreierbeziehung.
"Ich habe eine Beziehung mit einem Mann und einer Straßenbahn. Wir sind zu dritt", erklärt sie im Gespräch mit der französischen Zeitung.
Ihr Partner akzeptiert diese besondere Konstellation. Allerdings seien durch diese ungewöhnliche Situation bereits Freundschaften zerbrochen.
"Für manche bin ich verrückt", sagt sie. "Aber eine starke Verbindung zu einem Objekt bedeutet nicht, dass man krank ist."
Unterstützt wird sie dabei sogar von einem Straßenbahnfahrer, der sie symbolisch mit der Bahn verheiratet hat.
Die 44-Jährige plant zudem ein Buch und möchte damit mehr Verständnis dafür schaffen, dass Liebe viele Formen annehmen kann.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Sandra Rahm, Instagram/Screenshot/rahm_citadis3013