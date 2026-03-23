Liebe auf Schienen: Frau führt Dreierbeziehung mit Mann und Straßenbahn

Frankreich - Eine Französin führt eine außergewöhnliche Dreierbeziehung mit ihrem Partner und einer Straßenbahn.

Sandra (44) ist schon seit ihrer Kindheit ein großer Fan von Straßenbahnen. © Facebook/Screenshot/Sandra Rahm

Wie die französische Tageszeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace berichtet, ist die 44-jährige Sandra Rahm seit ihrer Kindheit ein großer Bahn-Fan - eine Faszination, die sie bis heute begleitet.

Während der Corona-Zeit wurde ihre Verbindung zu den Straßenbahnen noch intensiver. In dieser Zeit versuchte sie, "die Seele" einer Straßenbahn zu "rufen".

Dabei spürte sie eine ganz besondere Anziehungskraft zu Linie 3013, zu der sie sich seither stark hingezogen fühlt.

Auf Instagram teilt sie offen ihre Gefühle zu dem Verkehrsmittel und gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre Gedankenwelt.

In einem Beitrag schrieb sie: "Egal, wo ich bin, ich werde immer an deiner Seite sein. Auch wenn wir weit voneinander entfernt sind, bleibt mein Herz bei dir."