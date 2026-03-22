Mann schickt E-Mail an seinen Zahnarzt: Als er den Fehler erkennt, will er im Boden versinken

Schottland - Die meisten Menschen verspüren vor dem nächsten Zahnarzttermin kaum Vorfreude - ganz im Gegenteil, die meisten bibbern vor der Aussicht, auf dem gefürchteten Stuhl sitzen zu müssen. Ein Mann aus Schottland hat seinem Zahnarzt in einer E-Mail seine Angst ganz offen mitgeteilt - allerdings ziemlich unfreiwillig.

Die fehlerhafte E-Mail ist dem Schönheitsdoc mehr als peinlich. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/

Als Dr. Riz Goheer sah, was er da soeben abgeschickt hatte, wollte er am liebsten im Boden versinken! Sein peinliches Missgeschick teilte der Arzt aus Schottland vor wenigen Tagen auf TikTok und sorgte mit dem Clip für schallendes Gelächter.

Das Video zeigt den Schönheitsdoc, wie er sich verzweifelt an den Kopf fasst, denn als er seinen Zahnarzt per Mail darüber informieren wollte, dass er seinen Termin doch nicht wahrnehmen könne, hatte er zu schnell auf "Senden" geklickt.

In der Betreffzeile hatte er schon vorsorglich "Mein heutiger Termin" eingetragen, doch beim Inhalt der E-Mail war Goheer ein gravierender Fehler unterlaufen.

Statt zu schreiben, dass er befürchte, den Termin nicht wahrnehmen zu können, hatte er es nur geschafft "I'm afraid" zu tippen, was übersetzt so viel wie "Ich habe Angst" oder "Ich fürchte mich" bedeutet. Allerdings war Groheer erst klar geworden, was er da soeben gestanden hatte, nachdem er die Mail abgeschickt hatte.