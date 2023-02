Löcher im Bein? Olympia-Star verstört Follower mit kurioser Verletzung!

Lawrence Okoye (31) nach seinem Bronze-Gewinn bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2022 im Münchner Olympiastadion. © AFP/INA FASSBENDER

In dem 20-sekündigen Clip drückte sich der frühere Defensive Tackle der San Francisco 49ers mit dem Daumen große Krater ins Bein, die anschließend nicht so schnell verschwanden, wie das bei einem gesunden Menschen der Fall sein sollte.

Zur Aufnahme schrieb der 31-jährige Leichtathlet: "Warnung! Das ist übel." Außerdem erklärte er: "Sieht aus wie ein normales Bein, richtig? Schaut Euch das an! Als wäre ich aus Knete gemacht."

In der Kommentarspalte der verstörenden Darbietung zeigten sich zahlreiche Nutzer äußerst besorgt und stellten darüber hinaus wildeste Erklärungsversuche in den Raum.

In einem weiteren Video brachte Okoye später selbst Licht ins Dunkel: "Es ist Zellulitis. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Beinverletzung und die Wunde infizierte sich mit Bakterien, was zu Rötungen, Schwellungen und diesem Ödem führte", so der Sportler.

"Es ist leicht behandelbar. Nur eine Woche Antibiotika und etwas Ruhe und ich sollte wieder normal sein", fügte der Bronzemedaillen-Gewinner der Leichtathletik-EM 2022 in München an.