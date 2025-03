Frau kauft Secondhand-Stiefel: Doch dann erlebt sie den Schock ihres Lebens

London (England) - Dieses TikTok-Video spricht Bände: Völlig aufgelöst weint sich die Engländerin Indigo darin die Augen aus. Der Schock, den sie gerade erlebt hat, sitzt tief. Dabei hatte die junge Frau aus London doch nur gebrauchte Stiefel in einem Second-Hand-Laden gekauft. Was war passiert?

Im Kommentarbereich ergänzt sie: "Mit den Zehen an einem Mäusekörper herumzufummeln und ihn dann versehentlich auf meinem Schlafzimmerboden zu entsorgen, war wirklich mein bisher schlimmster Moment. Wie geht es allen anderen?"

Sie habe ihren Fuß in einen der Stiefel gesteckt und sei auf Widerstand gestoßen. Im Glauben, es handele sich nur um ein harmloses Objekt wie Papier, habe sie dann eine tote Maus gefunden, die "ganz flach" gewesen sei.

In dem kuriosen Video, das seit Mitte März online ist, laufen Indigo die Tränen über die Wangen. Dann erzählt sie schluchzend, was sie durchmachen musste. "Ich bin untröstlich und habe Atemnot."

Ihre Follower kennen Indigo sonst eher in sexy Pose. © TikTok/Screenshot/indizzlemydizzle

In einem Unterkommentar erklärt die Londonerin, dass sie die Stiefel zu Hause erstmals anprobiert habe. Gegenüber Newsweek sagte sie diese Woche noch etwas mehr zu dem Vorfall. "Ich war absolut entsetzt, als ich die Maus sah", erklärte Indigo.

"Ich brauchte ungefähr eine Stunde, um mich aufzuraffen und den Mut aufzubringen, sie loszuwerden. Ich versuchte, bei Nachbarn um Hilfe zu klopfen, aber es war Mittwochmittag, niemand war zu Hause. Also musste ich es selbst in die Hand nehmen."

Vom Secondhand-Shopping will sich die Britin aber auch in Zukunft nicht abhalten lassen. Mäuse könnten schließlich auch im Kleiderschrank in die Schuhe krabbeln, meint sie.

Eines will Indigo aber ab sofort grundsätzlich anders machen: Die Schuhe umdrehen und prüfen, ob alles in Ordnung ist, bevor sie sie anzieht.