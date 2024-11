Mutter staunt nicht schlecht, als sie sieht, was Tochter mit allen Kuscheltieren gemacht hat

Argentinien - Das nennt sich mal gründliche Arbeit! Micaela Sandoval staunte nicht schlecht, als sie Anfang der Woche ins Kinderzimmer ging und sah, was ihre Tochter Alanha dort getan hatte.

Als sie sah, was ihre Tochter getan hatte, überkamen Micaela Sandoval gemischte Gefühle.

Auf den zweiten Blick wird deutlich, was hier anders ist: Ausnahmslos alle Kuscheltiere tragen eine Windel. Von der Babypuppe über Minnie Maus bis hin zum Plüschhuhn sind alle überraschend professionell gewickelt.

In dem Clip herrscht für einen kurzen Moment Rätselraten. Denn zunächst ist das kleine Mädchen nur schlafend und umringt von seinen Kuscheltieren zu sehen.

Schnell griff die Frau, die mit ihrem Kind in Argentinien lebt, zur Kamera. Das Video (siehe unten) veröffentlichte sie Anfang der Woche auf TikTok , wo es seither literweise Lachtränen fließen lässt.

Keines wurde übersehen: Alle Kuscheltiere tragen eine Windel. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/micaelasandoval7

"Ich fand es sehr lustig und gleichzeitig sehr liebenswert. Deshalb habe ich beschlossen, das Video zu machen", erklärte die Argentinierin dem US-Magazin.

Außerdem hatte die Mutter an diesem Abend ein Rätsel gelöst: Denn schon seit einiger Zeit hatte sie sich gefragt, warum die Windeln so häufig alle waren.

Dieser Umstand ist dem TikTok-Publikum natürlich nicht so wichtig. Aber dafür kann es sich seit einigen Tagen köstlich über das kuriose Video amüsieren. Mehr als zehn Millionen Klicks hat es bisher erreicht.

Dazu kommen 1,4 Millionen Likes und Tausende Kommentare.

Ein viraler Hit, den Sandoval überhaupt nicht kommen sehen hatte. "Das Video erhielt so viel Aufmerksamkeit auf TikTok, was ich nicht erwartet hatte, da ich es nur geteilt habe, weil ich es lustig fand", so die Mutter.