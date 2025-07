Frau freut sich auf ihre Hochzeit in zwölf Stunden: Doch nach Anruf steht plötzlich alles Kopf

Vergangene Woche arbeitete die 27-Jährige die dramatische Erfahrung in einem TikTok-Video auf. In dem Clip wird sie von ihren Arbeitskollegen mit einem Konfettiregen verabschiedet.

Happy End in letzter Sekunde: Die Familie ist wiedervereint - und verheiratet. © Instagram/Screenshot/ laurenbosworth_24

"Keine Panik, aber ich bin in der Notaufnahme (…) und er ist blutüberströmt", sagte Bosworths Mutter am anderen Ende der Leitung. Weil die Verlobte noch bei der Arbeit war, fuhr eine Kollegin sie schnell zur Klinik.

Dort saß ihr Sohn mit einem weißen Verband um den Kopf und einem blutgetränkten T-Shirt. "Mir brach das Herz", sagte Bosworth diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Die Wunde des Fünfjährigen war so groß, dass sie nicht in der Notaufnahme genäht werden konnte. Erst in der Nacht wurde Eddie-Jay unter Vollnarkose in einer Kinderklinik mit 30 Stichen genäht!

"Ich war so darauf konzentriert, sicherzustellen, dass es meinem kleinen Jungen gut ging, dass ich nicht verstehen oder klar denken konnte, was ich tun sollte", sagte die Mutter.

Allen Widrigkeiten zum Trotz konnte der tapfere Junge so schnell entlassen werden, dass er und seine Mama es doch noch rechtzeitig zum Flughafen in London schafften. "Es ging schnell durch den Check-in und die Sicherheitskontrolle, und sie mussten seine Medikamente testen, aber wir haben es geschafft", sagte Bosworth dem US-Magazin.

Inzwischen hat sie auch Fotos von der Hochzeit in Kapstadt veröffentlicht, auf denen es auch ihrem Sohn, ganz ohne Verband am Kopf, wieder gut geht.