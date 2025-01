Frau denkt, sie würde Hund streicheln: Kurz darauf schämt nicht nur sie sich

In dem entsprechenden Clip, der seit dem 6. Januar auf TikTok viral geht, ist Hickey in einer Bar in New York City zu sehen.

Von Christian Norm

New York City - Sie nennt sich auf TikTok nur Hickey und erklärt in ihrem Profil, dass sie zu drei betrunkenen Girls gehöre. Sie sei allerdings diejenige, die das Sagen habe. Was nicht gerade nach einem cleveren Trio klingt, entpuppt sich auf TikTok als genauso verpeilt wie erwartet.

Hickey trinkt gerne mal ein Gläschen mehr. Das führt zu manch einer peinlichen Situation. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/hickeysassistant In dem entsprechenden Clip, der seit dem 6. Januar viral geht, ist Hickey in einer Bar in New York City zu sehen. Offenbar ist es für sie so eine Art Mutprobe, den Hund eines anderen Gastes zu streicheln - zumindest wird sie bei der Aktion von einer ihrer "betrunkenen" Freundinnen gefilmt. Vorsichtig pirscht sich die junge Dame an das Fellknäuel heran, streichelt es liebevoll. Dann tätschelt sie den vermeintlichen "Kopf", bevor sie schnell wieder zurück zu ihren Freundinnen läuft. Kurioses Junge sagt Arzt, dass er sich zu Hause nicht sicher fühlt: Als Mutter Grund hört, dämmert es ihr Einem Mann im Hintergrund scheint die Aktion von Anfang an unangenehm zu sein. Er hält sich schnell die Hand vor das Gesicht, will offensichtlich nicht auf dem Video zu sehen sein. Was genau das Problem ist, verrät Hickey direkt im Untertitel des kuriosen Clips. Im Nachhinein ist es allerdings nicht nur ihr peinlich.

Virales TikTok-Video zeigt den peinlichen Moment