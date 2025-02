Himmlischer Sex! Ballon-Unternehmen bietet feuchtfröhliche Flüge an

Temecula (USA) - Studien beweisen: Paare, die oft gemeinsam Neues ausprobieren, am besten Adrenalin-reiche Aktivitäten, sind glücklicher. Für besonders liebes- und abenteuerlustige Pärchen gibt es dafür im US-Bundesstaat Kalifornien genau das Richtige: Heißluftballonflüge, bei denen man am Höhepunkt zum Höhepunkt kommen kann.