Mann bricht in Leo-Anzug in Zoohandlung ein: Seine Beute sorgt für Lacher!

Ohio (USA) - Sein Name klingt wie ein leckeres süßes Frühstück, das von ihm begangene Verbrechen ist kurios, sein Verhalten danach irgendwie witzig. Trotzdem hatte die Polizei kein Erbarmen.

Nach seinem Einbruch machte es sich Pancake erst mal gemütlich. © Columbus Division of Police

Matthew Pancake, dessen Nachname mit "Pfannkuchen" übersetzt werden kann, stieg in der Nacht zu Dienstag in eine Zoohandlung im US-Bundesstaat Ohio ein. Wie die New York Post berichtete, sei der Mann dabei von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Das Gerät habe aufgezeichnet, wie Pancake - mit Leoparden-Overall und Flausch-Stiefeln bekleidet - Hunde, mehrere Vögel und mindestens zwei Kaninchen aus ihren Käfigen befreite und eigenmächtig in die Freiheit entließ.

Nach seiner Pflicht als Tierfreund folgte die Kür: Der US-Amerikaner klaute mehrere Hamster aus dem Geschäft und steckte sich die Tiere unter seinen Leo-Strampler.

Wahrscheinlich war der Bruch so anstrengend, dass es sich Pancake im Anschluss erst mal auf einer öffentlichen Bank gemütlich machen musste. Dort schlummerte er ein.