Mann bringt Millionen mit Weihnachts-Tanz zum Lachen: Dann bekommt er die Quittung

Millionen Menschen kennen Mitchell van Genechten genau so: Kurioses Outfit, ulkiger Tanz neben dem Weihnachtsbaum. © TikTok/Screenshot/officialswaggie

So witzig wie aggressiv tanzt und springt van Genechten seit einigen Wochen um seinen Weihnachtsbaum (siehe unten). Zu Klassikern wie "Jingle Bell Rock" oder "All I Want For Christmas Is You" gibt er alles - sehr zur Freude eines stetig wachsenden Publikums.

In der Spitze reißen seine lustigen Clips sogar die Zwanzig-Millionen-Marke. Was hat dieser Tänzer, das andere nicht haben? Viel!

Zum einen begeistert van Genechten in einem XXL-Weihnachts-Hoodie, den er sich bei Primark besorgt haben will. Zum anderen sind seine Tänze so ulkig, dass selbst Spaßbremsen lachen müssen.

Was hat er sich eigentlich dabei gedacht?