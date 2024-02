Mann fliegt Gehalts-Scheck davon: Was dann passiert, wollen Millionen sehen

USA - Während es in Deutschland eigentlich nur noch den Gehalts-Check gibt, der auf diversen Vergleichsportalen bestimmte Gehälter vergleicht, erhalten viele Amerikaner in den USA noch den Gehaltsscheck. Dieser wird nicht einmal im Monat, sondern meist wöchentlich ausgestellt. Auch Trucker Eric gehört bis heute zu den Empfängern dieser Lohnform. Nur deshalb konnte es Mitte Januar passieren, dass ihm der Wind das Geld quasi aus der Hand riss.

Eric staunt nicht schlecht: Der Wind nimmt ihm sein Gehalt mit Leichtigkeit weg. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/edbarly

Da Eric just in diesem Moment von seiner Türkamera gefilmt wurde, haben sich seitdem Millionen Menschen das kuriose Video auf TikTok (siehe unten) angesehen. Natürlich wollten alle wissen, was aus dem Scheck geworden ist.

Doch davon fehlt bis zum Ende des Videos jede Spur. Stattdessen bekommt das Publikum Eric zu sehen, der teilweise fasziniert dem immer weiter davonfliegenden Stück Papier zusieht. Schließlich bricht der Clip abrupt ab.

Zum Glück hat der LKW-Fahrer inzwischen doppelt aufgeklärt, was aus dem Geld geworden ist.

So veröffentlichte er drei Tage nach seinem viralen Hit die Auflösung in einem zweiten TikTok-Video. Außerdem sprach er kürzlich mit Newsweek über sein Erlebnis.