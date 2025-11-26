Mann freut sich über jede Schwangerschaft seiner Frau: Blick bei Baby vier spricht aber Bände

In jedem der Videos lächelt er. Doch als Ben in einem weiteren Video mit der vierten Schwangerschaft seiner Frau konfrontiert wird, ist Schluss mit lustig!

Von Christian Norm

New Orleans (Louisiana/USA) - In jedem der Videos lächelt er, beim dritten Mal allerdings schon ein wenig gequälter. Doch als Ben (36) in einem weiteren Video mit der vierten Schwangerschaft seiner Frau konfrontiert wird, ist Schluss mit lustig.

Ben (36) und seine Frau Mary Catherine Reed (38) sind vierfache Eltern. Bei der Ankündigung von Baby zwei strahlte der Papa noch vor Freude. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/marycatherinereed "Das kann doch nicht wahr sein! Wie konnte das passieren? Ist das dein Ernst?", fragt der 36-Jährige die Mutter seiner drei Töchter. Dabei steht ihm das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Dann vergräbt er seinen Kopf in den Händen. Was Ben, der mit seiner Familie in New Orleans lebt, gar nicht komisch findet, kommt beim Insta-Publikum umso besser an. 1,9 Millionen Klicks sind seit dem 17. November für das kuriose Video zusammengekommen, dazu mehr als 60.000 Likes. Kurioses Kind spielt an Kerze herum: Was dann passiert, lässt seine Mutter schreien Nach diesem Erfolg wollte Mary Catherine Reed (38) auch noch ein Wörtchen mitreden. Im Interview mit Newsweek überraschte sie direkt mit einem "Geständnis".

Virales Instagram-Video zeigt Blick, der mehr sagt als Tausend Worte