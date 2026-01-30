Serientraum wird wahr: Sanitäterin restauriert Bundeswehr-Flieger im Garten

Lilienthal - Wo früher Erdbeeren im Garten wuchsen, bastelt Merle Lorenzen jetzt an ihrem Hubschrauber. Genauer gesagt an "Henriette", einem ausrangierten Helikopter der Bundeswehr aus dem Jahr 1968.

Merle Sofie Lorenzen arbeitet an ihrem Helikopter. Sie bastelt im Garten ihrer Schwiegereltern. © Kai Morschlatt/dpa

"Das ist Lilienthals größter Gartenzwerg", sagt die 29-Jährige lachend.

Der Rettungshubschrauber steht mitten in einer Wohnsiedlung in Lilienthal (Landkreis Osterholz), zwischen Feuerschale, Gartenhütte und den Backsteinhäusern der Nachbarn. Von außen ist er nahezu originalgetreu, eigentlich fehlen nur noch die Rotorblätter. "Die Bell UH-1D ist ein Klassiker", schwärmt Lorenzen. "Es ist halt noch ein Hubschrauber mit Seele."

Der Helikopter ist bekannt aus Filmen und Serien. So ist auch Lorenzen zu ihrem besonderen Oldtimer gekommen. "Ich bin von klein auf Serienfan von den Rettungsfliegern gewesen", erzählt die Rettungssanitäterin. Die Serie lief bis 2007 im ZDF. Ein Detail hatte es ihr dabei besonders angetan. "Diese orange Seitentür, die war einfach immer ikonisch."

Vor vier Jahren erfüllte Lorenzen sich ihren Traum und kaufte die Seitentür, die wegen der Witterung inzwischen allerdings eher grau- als orangefarben ist. "Dann hat eins zum anderen geführt", meint die 29-Jährige. Sie war so begeistert, dass sie immer mehr Teile online erstand - am Ende sogar einen kompletten Hubschrauber.

Seitdem durchforstet die Lilienthalerin alte Unterlagen, holt sich Rat von Handwerkern und von Mitarbeitern eines Fliegerhorst-Museums. Wenn der Winter vorbei ist, möchte sie die Maschine weiter lackieren, konservieren und irgendwann auch den Rotor aufsetzen.