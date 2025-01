Mann geht nach Jahren wieder zum Friseur: Als dieser mit ihm fertig ist, sieht er völlig anders aus

Richmond (USA) - Mit diesem Kunden hatte Haar-Influencer Thai Nguyen (25) ein gefundenes Fressen in seinem Salon in Richmond sitzen. Der findige Friseur baute sofort seine Kamera auf, um diese "Transformation" für seine TikTok-Follower zu dokumentieren. Der virale Erfolg war ihm sicher.

Der junge Mann mit den langen Haaren dürfte viele an jemanden erinnern... © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

In dem kuriosen Clip, der vergangenen Monat online ging, sitzt der junge Mann im Friseursalon, in dem ihm Nguyen direkt auf den Zahn fühlt. "Hey Bro, seit wann hast du deine Haare wachsen lassen?", fragt der 25-Jährige.

"Während Covid. Meine Frau wird langsam müde davon, ich werde ein wenig müde davon. Schneid' sie einfach ab!", fordert der US-Amerikaner den Friseur resigniert auf.

In der Tat sind seine Haare sehr lang. Dazu kommen ein Vollbart und eine Brille. Manch ein User wird bei diesem Look sicher an Jesus denken.

Die Haare seien immer im Weg, vor allem beim Schlafen, wahlweise in seinem, dann wieder im Gesicht seiner Frau, so der Gast.

Von diesem Problem ist im zweiten Teil des viralen Hits nichts mehr übrig. Denn Nguyen macht im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess.