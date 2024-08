Mann hat Haarausfall: Als Schwester ihm neue Frisur verpasst, sind alle baff

Mississippi (USA) - Lindsay Richards wird derzeit auf TikTok als Heldin gefeiert. Der Grund? Sie hat ihren schüchternen und introvertierten Bruder in einen gut aussehenden jungen Mann verwandelt!

Für Lindsay war es dringend notwendig, dass ihr Bruder eine neue Frisur bekommt. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@xoxo_lindsss (2)

In einem Video auf TikTok, welches mehr als 80.600 Mal angeklickt wurde, zeigt Lindsay Richards, wie sie ihrem kleinen Bruder ein komplettes Makeover verpasst hat.

Seit seiner Jugend leidet der 21-Jährige an Haarausfall am Oberkopf, weshalb er seine Haare an den Seiten und der Unterseite wachsen ließ und immer zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte.

"Er bekam in der Highschool eine Glatze und dachte, es sei die einzige Option, sie wachsen zu lassen und einen Hut zu tragen", erklärte Lindsay. Für sie war es höchste Zeit, dass endlich eine große Veränderung stattfindet.

Gesagt, getan. Und so nahm die US-Amerikanerin den Rasierer in die Hand und kürzte deutlich die Hinter- und Seitenpartie. Nach nur wenigen Minuten war die Matte ab. Das restliche Haar am Oberkopf ließ sie lang und färbte dieses blond.