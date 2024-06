Mann ist sprachlos, als er sieht, worum Frau in Nachricht im Fahrstuhl bittet

John Crist (40) war ziemlich irritiert, als er diesen Zettel in einem Fahrstuhl las. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/johncristcomedian

Ursprünglich war Crist nur in den Fahrstuhl gestiegen, weil er in dem Gebäude in Nashville, Tennessee, einen Zahnarzt-Termin hatte. Doch dann richtete sich sein Augenmerk auf den Zettel.

In der kuriosen Nachricht bat eine Frau um Hilfe, die den Aufzug gegen 9.40 Uhr betreten hatte. Dort habe es fantastisch gerochen, weshalb sie nun wissen wolle, welches Parfüm die Frau, die den Aufzug kurz zuvor benutzt hatte, aufgetragen habe.

"Ich war schockiert, als ich das sah, weil es so viel Mühe macht", sagte Crist. "Du bist so inspiriert von einem Parfüm, dass du nach Hause oder in dein Büro gehst, um das abzutippen, dann zu diesem Aufzug zurückzukehren und einen Bleistift daran zu kleben?", so der 40-Jährige perplex.



In einem Interview mit Newsweek gab er diese Woche noch mehr von seinem Gefühlsleben preis.