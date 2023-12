Mann leidet Jahre unter Glatze: Doch mit Toupet erkennt er sich nicht wieder

So sah Mark (51) aus bevor ihm sein Toupet verpasst wurde. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Im Gespräch mit dem Gründer und Kreativdirektor von Novo Cabelo Hair, Rob Wood, verrät Mark in dem Clip, dass er damals geweint habe, nachdem er sich seine "Resthaare" abrasiert hatte.

Er habe seine Haare geliebt und leide noch immer darunter, dass sie nicht mehr da seien, so der 51-Jährige. Auch sein Selbstvertrauen habe in all der Zeit unter dem Haarverlust gelitten.

Rob Wood verspricht seinem Kunden in dem kuriosen Clip nichts weniger als einen großen Schock. Er will Mark in einen "Silberfuchs" verwandeln.

Dass der Haarkünstler nicht zu viel verspricht, können viele TikTok-Zuschauer mittlerweile sicher bestätigen.