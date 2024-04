Mann leidet sehr unter seiner Glatze: Doch jetzt ist er kaum wiederzuerkennen

England - Er hatte in letzter Zeit wirklich viel Pech: Lee (41) aus England erlitt vor einigen Monaten einen schweren Bandscheibenvorfall. Um die Schmerzen in den Griff zu bekommen, nahm er Morphiumtabletten. Deren Nebenwirkungen führten seiner Meinung nach dazu, dass ihm die Haare ausfielen. Da ihn die Glatze seelisch belastete, entschied er sich vor kurzem für ein Toupet.

Lee (41) leidet sehr unter seiner Glatze. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Dazu fand er sich im Salon von Rob Wood ein. Der Gründer und Kreativdirektor der Firma "Novo Cabelo Hair" bat den 41-Jährigen, einen Clip von seiner "Verwandlung" drehen zu dürfen.

Lee willigte ein, was zum neuesten TikTok-Video der Toupet-Firma führte, das am Donnerstagabend online ging.

In dem kuriosen Clip sitzt der Brite bereits im Salon des Haarexperten, mit dem er sich über sein Problem unterhält. Wie viele Jungs, die unter einer Glatze leiden, habe er sich zuletzt in Gesprächen immer nur darum gekümmert, ob die Leute auf seine Glatze starrten, so Lee.

Dem will Rob Wood ein Ende setzen. Also macht er sich ans Werk.