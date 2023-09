Mann liest Monate nach Tod seiner Frau einen Brief, der sein Leben zerstört

Reddit - Diesen Brief hätte er lieber verbrennen sollen: Ein Mann verlor vor Monaten seine geliebte Ehefrau, die ihm eine Nachricht hinterlassen hatte. Als er sich endlich imstande fühlt, die Botschaft zu lesen, stürzt seine Welt ein.

Ein Brief seiner verstorbenen Frau brachte das Leben eines Witwers ins Wanken. (Symbolbild) © 123rf/voronaman

Auf der Internetplattform Reddit schüttet der Mann, der nur unter seinem User-Namen "u/ThrowRAchanges_" bekannt ist, sein Herz aus:

"Meine 'liebe' Frau ist vor zehn Monaten gestorben", schreibt er im Forum "Off My Chest". "Sie hat vor ihrem Tod einen Brief für mich geschrieben, aber ich konnte mich bis jetzt nicht dazu durchringen, ihn zu lesen."

Und es wäre besser gewesen, wenn er das auch nie getan hätte. Denn was der Witwer in der Nachricht erfährt, wird alles ändern: "Sie erzählte mir, wie leid es ihr tat, dass sie nicht den Mut hatte, mir das zu Lebzeiten ins Gesicht zu sagen."

Im Brief erklärt die Verstorbene, dass "eine gute Chance" bestehe, dass sein vierjähriger Sohn in Wahrheit nicht sein leibliches Kind ist.