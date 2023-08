Mann mit Glatze bekommt Toupet: Als es fertig ist, weint er los

Doch in seinem Fall löste das schwindende Haupthaar nicht nur einen Mangel an Selbstvertrauen aus, sondern sogar psychische Probleme, wie der Daily Star aktuell berichtet. Schließlich beschloss der Glatzkopf wider Willen, seiner Haarkrise den Kampf anzusagen.

Chris kann wieder lächeln. Mit den Haaren scheint sein Selbstvertrauen zurückzukehren. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

In dem kuriosen Clip ist zu sehen, wie Chris die letzten verbliebenen Haare auf seinem Kopf abrasiert werden. Während der Engländer im oberen Bereich nahezu kahl ist, hat er an den Seiten noch volles Haar.

Das Toupet muss also möglichst nahtlos mit den echten Haaren "verschmelzen". Damit das gute Stück nicht versehentlich verrutscht, wird es mit einem sehr starken Kleber direkt auf der Kopfhaut befestigt. Vier bis maximal sechs Wochen soll es so halten.

"Unsere hautbasierten Systeme sind ultra-natürlich. Seht nur mal den Scheitel an", lobt sich das Team in einem Untertitel selbst. Allerdings ist an der Aussage etwas dran. Die künstlichen Haare sehen wirklich so aus, als würden sie direkt aus der Kopfhaut wachsen.



Endlich ist die Arbeit getan, der große Moment naht. Rob nimmt seinem Kunden die Brille ab. Dieser schaut zunächst sprachlos in den Spiegel. Doch dann gibt es für Chris kein Halten mehr. Überwältigt von seinem neuen Look kullern die Tränen. Der 35-Jährige ist erleichtert und überglücklich zugleich.

Am Ende des Videos lächelt er mit seiner neuen Frisur in die Kamera. Für Chris hat sich diese Entscheidung sichtlich gelohnt.